Детали

Канада, как и США, уже несколько лет придирчиво изучает TikTok. Аргумент заключается в том, что, поскольку ByteDance является китайской компанией, она связана с Коммунистической партией. Приложение собирает очень много данных с устройств пользователей, даже те, что не касаются самого сервиса. Затем эти данные передаются на серверы в Китай, где власть может делать с ними все, что ей заблагорассудится, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Канады.

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Существует даже подозрение, официально выдвинутое законодателями и исследователями, что алгоритмы, которые компания подсунула на Западе, делают людей "глупее", а местная китайская версия Douyin наоборот стремится сделать детей умными.

Такое восприятие привело к ряду слушаний и законодательных баталий в США и Канаде. В феврале 2023 года Оттава запретила TikTok на всех правительственных устройствах, а затем приказала провести проверку приложения в контексте национальной безопасности. Приказ о ликвидации канадского подразделения ByteDance является результатом этой проверки.

Мы пришли к выводу, что эта деятельность, которая велась в Канаде TikTok и их офисами, может нанести вред национальной безопасности,

– заявил министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань в интервью.

Что именно обнаружила Канада во время проверки национальной безопасности, неизвестно. Шампань сказал, что не может вдаваться в подробности, но это "очень серьезно". Решение, по его словам, основывается на информации и доказательствах, собранных во время проверки, а также на советах канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров.

Но опять же, Канада не запрещает приложение полностью. Каждый, кто хочет, может им пользоваться. Канада не будет блокировать приложение, и это не помешает канадцам загружать туда что угодно.

Решение использовать приложение или платформу социальных сетей – это личный выбор каждого,

– говорит Шампань.

Что говорят в ByteDance

Приказ означает, что ByteDance придется закрыть два своих офиса в Торонто и Ванкувере. Представитель китайской компании сообщил The Washington Post, что этот шаг будет стоить Канаде сотен рабочих мест.

В своем заявлении представитель TikTok сообщил, что компания также обжалует приказ правительства Канады.