Иск против Apple

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Рассказываем подробно, в чем обвиняют Apple и как компания, предположительно, вводит в заблуждение своих клиентов.

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Демократическая Республика Конго (ДРК) является важным поставщиком олова, тантала и вольфрама – ключевых минералов, которые используются в производстве компьютеров и мобильных телефонов. Однако, многие незаконные добывающие операции в стране контролируют вооруженные группы, что приводит к серьезным нарушениям прав человека, включая убийства гражданских, массовые изнасилования и ограбления.

В недавнем заявлении правительство ДРК обвинило Apple в отмывании полезных ископаемых, добытых в регионе, через сложные международные цепи поставок. Это нарушает этические нормы поиска поставщиков в технологической индустрии.

В чем обвинят Apple

В Конго утверждают, что Apple использует минералы из нелегальных шахт, "отмывая" их через международные цепи поставок.

В параллельных исках обвиняют и местные дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в ряде правонарушений. Среди них – сокрытие военных преступлений, "отмывание" загрязненных минералов, а также осуществление сомнительных коммерческих операций, чтобы заверить потребителей в легальности цепей поставок.

Позиция Apple

Компания Apple подтвердила, что не покупает сырье напрямую. Технологический гигант утверждает, что проводит аудит своих поставщиков, публикует его результаты и предоставляет финансирование организациям, которые имеют целью улучшить прослеживаемость минерального сырья.

Францию и Бельгию выбрали из-за того, что они особенно строго следят за корпоративной ответственностью. Судебные органы обеих стран будут решать, следует ли расследовать жалобы дальше и возбуждать уголовные дела.

Справочно. Правда, говорить о результативности судебных исков пока рано. Так, например, в марте 2024 года федеральный суд США отклонил иск, поданный частными истцами, которые стремились привлечь технологических гигантов Apple, Google, Tesla, Dell и Microsoft к ответственности по обвинениям в использовании детского труда на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго.