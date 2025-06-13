Уряд спростив закупівлі українських БпЛА та РЕБ: сертифікат якості — замість перевірок

Уряд спростив процедуру закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня вітчизняного виробництва. Тепер приймання таких систем може відбуватися без участі представників державного замовника.

Зміни до чинного порядку

Достатньо надати сертифікат якості на кожну одиницю продукції, який засвідчує відповідність заявленим характеристикам, безпечність та технічний стан, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує 24 Канал.

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Важливо. Відповідальність за достовірність даних у сертифікаті несе виконавець державного контракту.

Мета змін

Цей крок має пришвидшити постачання українських безпілотників і засобів РЕБ на фронт, а також спростити співпрацю з приватним сектором.

Зауважимо, нещодавно Міноборони підписало меморандум із Українським союзом промисловців і підприємців задля посилення партнерства в оборонному виробництві.

До слова, Україна має можливість виробляти озброєння на суму близько 30 мільярдів доларів, однак наразі залучено лише близько 60% цього потенціалу.