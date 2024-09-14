Боротьба з Китаєм: США хочуть перекрити лазівку дешевих товарів з Temu, Shein та AliExpress

Китайські маркетплейси користуються лазівкою у законодавстві Сполучених Штатів. Ті стурбовані ситуацією та планують кардинально змінити правила гри.

Нова сторінка протистояння

В адміністрації Байдена хочуть уповільнити потік дешевих товарів з Китаю. Торгівля ними відбувається через мобільні застосунки Temu і Shein.

Читайте також Митних пільг більше не буде: Рада працює над введенням податків на міжнародні посилки

Зокрема, Білий дім пропонує суттєво скоротити перелік товарів, на які поширюють пільги у випадку, якщо ціна складає менш як 800 доларів. Цією лазівкою активно користуються Temu, Shein та AliExpress, наповнюючи місцевий ринок китайськими товарами.

Як виглядає "схема"

Китайські компанії відправляють дешеві пакунки американським клієнтам повітряним транспортом, що дозволяє їм претендувати на звільнення від сплати імпортних тарифів. Це називається "мінімальне звільнення" (de minimis).

Кількість товарів, які були ввезені у США за цим правилом, за 10 років підскочила з 140 мільйонів на рік до понад 1 мільярда вже у 2024-му. Тому чиновники вже зараз працюють над тим, щоб дешеві товари, які становлять 40% імпорту з Китаю, не могли уникати мит.