Новая страница противостояния

В администрации Байдена хотят замедлить поток дешевых товаров из Китая. Торговля ими происходит через мобильные приложения Temu и Shein.

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В частности, Белый дом предлагает существенно сократить перечень товаров, на которые распространяют льготы в случае, если цена составляет менее 800 долларов. Этой лазейкой активно пользуются Temu, Shein и AliExpress, наполняя местный рынок китайскими товарами.

Как выглядит "схема"

Китайские компании отправляют дешевые пакеты американским клиентам воздушным транспортом, что позволяет им претендовать на освобождение от уплаты импортных тарифов. Это называется "минимальное освобождение" (de minimis).

Количество товаров, которые были ввезены в США по этому правилу, за 10 лет подскочило со 140 миллионов в год до более 1 миллиарда уже в 2024-м. Поэтому чиновники уже сейчас работают над тем, чтобы дешевые товары, которые составляют 40% импорта из Китая, не могли избегать пошлин.