США пригрозили жорсткими санкціями всім компаніям, які підтримують ВПК Росії

Вашингтон обіцяє запровадити жорсткі санкції проти всіх компаній, фізичних осіб та країн, які постачають боєприпаси або будь-яким чином підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Так, Вашингтон посилює тиск на Москву, пишуть західні видання.

Таку рішучу позицію озвучив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо на зустрічі офіційних представників 32 держав світу. Чиновники обговорювали санкції проти Росії на тлі тривалої повномасштабної війни країни-агресорки проти України.

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Позиція США щодо осіб, компаній та країн, які підтримують Росію

Воллі Адейемо наголосив, що Росія сьогодні "витрачає боєприпаси неприйнятними темпами", і звертається, зокрема, до таких країн, як Іран та Північна Корея, щоб поновити запаси обладнання, ракет, безпілотників та артилерійських снарядів.

Американський чиновник підкреслив, що його відомство 14 жовтня оприлюднило вказівку, де зазначається, що Вашингтон готовий вживати жорстких заходів проти компаній, фізичних осіб та цілих країн, які погодяться допомагати Росії у її кровожерливих цілях.

Сьогодні вранці Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) випускає вказівку, у якій чітко зазначено, що ми готові й можемо ввести жорсткі санкції проти людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс,

– заявив Адейемо.

При цьому, OFAC та Бюро промисловості і торгівлі Мінторгівлі США оприлюднять інформацію про "визначені ризики, з якими зіткнуться компанії, які надають матеріальну й іншу підтримку російському вторгненню в Україну".

Зауважимо, що на зустрічі, окрім Воллі Адейемо, були присутні офіційні представники Канади, Південної Кореї та країн Європейського Союзу. Представник Мінфіну однієї з країн ЄС зауважив, що вони без перешкод готові розширити список фізичних осіб, на яких поширюються санкції, а також доповнити перелік товарів, експорт яких нині обмежено.

Я думаю, що санкції чітко покажуть свій вплив на виробничо-збутові ланцюжки у Росії. Вплив на автопромисловість та авіаційний сектор вже нині цілком очевидний,

– додав фінансист.

До слова, учасники зустрічі дійшли згоди, що жорсткі санкції надалі безпосередньо загрожуватимуть тим, хто постачає Росії боєприпаси й інші військові товари, а також поширюватимуться на приватні військові компанії та воєнізовані групи, що беруть участь або підтримують війну Росії в Україні.