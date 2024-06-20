За рейси до Росії: США оштрафували турецького авіаперевізника

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оштрафувало турецьку компанію Sapphire Havacilik. А саме за здійснення щонайменше двох чартерних рейсів до Росії на літаку американського виробництва.

Що за чартерні рейси до Росії

Бюро промисловості та безпеки пояснило, що компанія тимчасово відправила вироблені в США літаки до Росії без ліцензії, порушивши експортний контроль за авіаційними товарами. Сума штрафу складає 285 тисяч доларів.

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Сама турецька компанія зізналася у своєму порушенні в рамках мирової угоди. А також активно співпрацювала та допомагала у розслідуванні.

Не має значення, чи використовує громадянин Росії інший паспорт – наприклад, кіпрський, як це було в цьому випадку. Нехай це стане уроком для чартерних брокерів і операторів у всьому світі: якщо ви сприятимете таким подорожам, порушуючи наші правила, ви можете заплатити високу ціну,

– заявив помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод.

Які рейси було здійснено

Зазначається, що 13 жовтня минулого року компанія виконала рейс Gulfstream (TC-GLF) зі Стамбула до Тюмені з двома громадянами Росії на борту. Цей літак згодом також був використаний для перевезення громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви приблизно 21 січня цього року.

Оплата на користь Air Sapphire була здійснена через неросійського стороннього чартерного брокера, однак за даними американського бюро, обидва рейси були контрольовані російськими громадянами або чартерними компаніями.