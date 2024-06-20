Что за чартерные рейсы в Россию
Бюро промышленности и безопасности объяснило, что компания временно отправила произведенные в США самолеты в Россию без лицензии, нарушив экспортный контроль за авиационными товарами. Сумма штрафа составляет 285 тысяч долларов.
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Сама турецкая компания призналась в своем нарушении в рамках мирового соглашения. А также активно сотрудничала и помогала в расследовании.
Не имеет значения, использует ли гражданин России другой паспорт – например, кипрский, как это было в этом случае. Пусть это станет уроком для чартерных брокеров и операторов во всем мире: если вы будете способствовать таким путешествиям, нарушая наши правила, вы можете заплатить высокую цену,
– заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.
Какие рейсы были осуществлены
Отмечается, что 13 октября прошлого года компания выполнила рейс Gulfstream (TC-GLF) из Стамбула в Тюмень с двумя гражданами России на борту. Этот самолет впоследствии также был использован для перевозки гражданина России с Мальдивских островов в Москву примерно 21 января этого года.