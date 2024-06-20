Що за чартерні рейси до Росії
Бюро промисловості та безпеки пояснило, що компанія тимчасово відправила вироблені в США літаки до Росії без ліцензії, порушивши експортний контроль за авіаційними товарами. Сума штрафу складає 285 тисяч доларів.
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Сама турецька компанія зізналася у своєму порушенні в рамках мирової угоди. А також активно співпрацювала та допомагала у розслідуванні.
Не має значення, чи використовує громадянин Росії інший паспорт – наприклад, кіпрський, як це було в цьому випадку. Нехай це стане уроком для чартерних брокерів і операторів у всьому світі: якщо ви сприятимете таким подорожам, порушуючи наші правила, ви можете заплатити високу ціну,
– заявив помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод.
Які рейси було здійснено
Зазначається, що 13 жовтня минулого року компанія виконала рейс Gulfstream (TC-GLF) зі Стамбула до Тюмені з двома громадянами Росії на борту. Цей літак згодом також був використаний для перевезення громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви приблизно 21 січня цього року.