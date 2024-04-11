США ввели експортні обмеження проти компаній з Росії, Китаю та ОАЕ

Міністерство торгівлі США ввело експортні обмеження стосовно 3 російських компаній, 6 китайських та 2 з ОАЕ. У відомстві вважають, що компанії могли діяти всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США.

Які компанії потрапили під обмеження

Під обмеженнями серед російських компаній опинились:

підприємство "Аеросила", що виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків;

"Дельта-Аеро", котра заумається ремонтом та технічним обслуговуванням літальних апаратів;

"ОДК-Стар" – розробка, виробництво та сервісне обслуговування комплексних систем паливного живлення та управління газотурбінними двигунами.

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У Міністерстві торгівлі США підозрюють, що вище згадані російські компанії могли спільно з китайською Shenzhen Jiasibo Technology могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включаючи компоненти подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.

Ці компоненти застосовуються для розробки та виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході,

– йдеться у заяві Мінторгу США.

У вересні 2023 року Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло всі три вище згадані російські компанії до санкційного SDN-списку.

Санкції проти китайських компаній

Окрім Shenzhen Jiasibo Technology, експортні обмеження також наклали на Jiangxi Xintuo Enterprise, яка могла підтримувати армію Росії, за інформацією Мінторгу США.

Китайські LINKZOL (Beijing) Technology та Xi'an Like Innovative Information Technology підозрююьть у придбанні товарів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації, у тому числі на підтримку військової розвідки.

Аналогічна причина експортних обмежень й стосується й китайських Beijing Anwise Technology та SITONHOLY (Tianjin), що знаходяться під керуванням Китаю.