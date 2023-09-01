США "закрили небо" для понад 100 російських літаків

США продовжують працювати із санкціями проти Росії. Цього разу американці звернули увагу на літаки компанії, які спеціалізуються на перевезеннях.

Вперше санкції проти сектору цивільної авіації в Росії ввели навесні 2022 року. Головна причина – початок повномасштабної агресії проти України. Крім того, у березні минулого року США, Канада, Велика Британія та країни ЄС ухвалили рішення про закриття свого повітряного простору для російських літаків.

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США запровадили нові санкції проти Росії

Відтак Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження нових санкцій проти російських компаній, які професійно займаються перевезеннями, повідомляють російські ЗМІ. Для прикладу, до "чорного списку" потрапили такі повітряні судна:

Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";

Два Gulfstream;

Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

У Німеччині затримали бізнесмена, який допомагав росіянам, передаючи їм важливі компоненти для безпілотників . Цим підприємцем виявився чоловік ім'я Вальдемар. Цікаво, що у нього також є російський паспорт.

Також американське відомство наклало санкційні обмеження проти 117 нових літаків, які використовують російські магістральні авіакомпанії. Згадаємо, деякі з них:

"Аерофлот";

"Победа";

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

"Уральські авіалінії";

Utair.

Наразі санкційні списки США нараховують 297 літаків, які належать російським компаніям. В тому числі йдеться про два бізнес-джети Романа Абрамовича, який обіцяв передати кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" постраждалим в Україні від війни, але "змінив" думку й досі цього не зробив.