У російських безпілотниках "Орлан" було виявлено німецьку електроніку. Правоохоронцям вдалося знайти підприємця, який долучився до постачання окупантам важливих комплектуючих.

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Затримання посіпаки окупантів

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про те, що розслідує причетність підприємця, який надавав росіянам електроніку для виробництва "Орланів". Як з'ясувалося, ним став громадянин на ім'я Вальдемар, в якого також є російський паспорт.

Підприємця підозрюють аж у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю та платежі. Компанія підозрюваного із Саарбрюккена продавала окупантам компоненти, які ті використовували для виробництва своїх БПЛА.

"Бізнес" підприємець налагодив у період з 2020 року до березня 2023 року. Тобто, він постачав товар окупантам навіть після початку повномасштабної війни.

Підозрюваний намагався приховати свою діяльність, надсилаючи товар росіянам через треті країни. Загалом йому вдалося продати товар окупантам на суму у 750 тисяч євро. Чоловіка вже взяли під варту.