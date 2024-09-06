Ще дві компанії та два судна: Держдеп США запровадив нові санкції

Із заяви, яку опублікували на сайті Держдепу США, відомо, що проти двох компаній та двох суден, які були пов'язані з експортом скрапленого природного газу у межах російського проєкту "Арктик СПГ 2", впроваджені обмеження.

Яких компаній торкнулися обмеження

До списку тих компаній щодо яких ввели санкції увійшли Gotik Energy Shipping Co та Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

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Зверніть увагу! Gotik та Plio Energy є власниками та комерційними менеджерами судна для транспортування скрапленого природного газу New Energy. Водночас ще одним судном Mulan управляє та експлуатує Plio Energy.

Зі слів речника Держдепу Метью Міллер, New Energy використовувала оманливі практики судноплавства.

Йдеться про відключення автоматичної системи ідентифікації судна для того, щоб завантажувати вантаж з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ 2", а потім перевантажувати товар із судна на судно LNG/C Pioneer. До речі, LNG/C Pioneer вже заблокована США 23 серпня 2024 року.

Цікаво! Такі санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України для того, щоб збільшити глобальні енергетичні важелі впливу на Росію.