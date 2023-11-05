США запровадили санкції проти росіянки: вона допомагала олігархам в обході обмежень

Росіяни не зупиняються у спробах обходити санкції, накладені західними партнерами України. Для цього вони часто залучають третіх осіб або сторонні компанії.

Росіянка "догралася" із санкціями США

Мінфін США повідомив про те, що росіянка Єкатєріна Жданова допомагала росіянам виводити гроші в обхід санкцій. Їй вдалося допомогти російській еліті вивести мільйони доларів.

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Свою діяльність їй вдалося здійснювати за допомогою віртуальної валюти. OFAC у відповідь наклало санкції на росіянку та наголосило, що діє в рамках домовленності країн G7.

Цей крок відповідає зобов'язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і закривати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам та олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій,

– йдеться у повідомленні.

Також розслідування показало, що Жданова допомагала не лише російським олігархам, а й кіберзлочинцям. У 2021 році їй вдалося відмити 2,3 мільйона доларів, які хакери отримали від своїх жертв, серед яких були і мешканці США.

Окрім того, Жданова активно працює в ОАЕ. Вона не лише здійснює платежі від російських олігархів, а й допомагає клієнтам отримати податкове резидентство в Еміратах.