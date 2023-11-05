Росіянка "догралася" із санкціями США

Мінфін США повідомив про те, що росіянка Єкатєріна Жданова допомагала росіянам виводити гроші в обхід санкцій. Їй вдалося допомогти російській еліті вивести мільйони доларів.

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Свою діяльність їй вдалося здійснювати за допомогою віртуальної валюти. OFAC у відповідь наклало санкції на росіянку та наголосило, що діє в рамках домовленності країн G7.

Цей крок відповідає зобов'язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і закривати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам та олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій,

– йдеться у повідомленні.

Також розслідування показало, що Жданова допомагала не лише російським олігархам, а й кіберзлочинцям. У 2021 році їй вдалося відмити 2,3 мільйона доларів, які хакери отримали від своїх жертв, серед яких були і мешканці США.

Окрім того, Жданова активно працює в ОАЕ. Вона не лише здійснює платежі від російських олігархів, а й допомагає клієнтам отримати податкове резидентство в Еміратах.