Starbucks продає 60% бізнесу в Китаї: про угоду на 4 мільярди доларів

Мережа кав’ярень Starbucks China продає контрольний пакет акцій інвестиційній компанії Boyu Capital. Угоду укладають в критичний момент для китайського бізнесу після глобального зменшення продажів.

Що відомо про продаж Starbucks в Китаї?

Китайський бізнес Starbucks отримає великий поштовх з новим мажоритарним власником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Сіетлська мережа кав'ярень оголосила в понеділок, що продасть значну частину свого китайського бізнесу приватній інвестиційній компанії Boyu Capital.

Boyu купує 60% бізнесу Starbucks China в рамках угоди вартістю 4 мільярди доларів і планує закрити угоду протягом перших трьох місяців 2026 року. Партнерство з Boyu допоможе покращити обслуговування клієнтів Starbucks у Китаї та пришвидшити розширення в нових містах.

Генеральний директор Starbucks Браян Ніккол заявив, що завдяки партнерству з Boyu він прагне збільшити кількість магазинів Starbucks у Китаї з 8 000 до понад 20 000.

Boyu, яка має офіси в Шанхаї, Пекіні, Гонконзі та Сінгапурі, контролює портфель роздрібних гігантів, включаючи Alibaba Group та китайську технологічну компанію Meituan. Вона також має частку у виробнику акумуляторів CATL , який виробляє акумулятори для електромобілів, таких як Tesla.

Проблеми китайського Starbucks

Продаж компанії Boyu Capital відбувається в критичний момент для Starbucks у Китаї, який є другим за величиною ринком компанії після Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBNC.

У недавньому кварталі продажі в Китаї склали 831 мільйон доларів, що становить приблизно 8,7% від загальних глобальних продажів Starbucks. Продажі у магазинах у Китаї, які знизилися на 11% у другому кварталі 2024 року, лише нещодавно показали зростання на 2%.

Загалом Starbucks стикається з труднощами в Китаї, включаючи зростаючу кількість чутливих до цін клієнтів та конкуренцію з бюджетними кавовими мережами, такими як Luckin Coffee та Cotti Coffee.

Джейсон Ю, керуючий директор CTR Market Research у Китаї, зазначив у вересні, що частковий продаж бізнесу Starbucks у Китаї може забезпечити необхідний капітал і ресурси, такі як нерухомість та місцеві партнери з постачання, щоб допомогти компанії покращити ситуацію.

