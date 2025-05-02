Російські мільярдери багатіють на тлі переговорів щодо України

Російські мільярдери суттєво збільшили свої статки у перші місяці 2025 року. Це пов'язано з "ожвавленням" теми переговорів щодо України після приходу Трампа до влади.

Хто збагатився найбільше

За даними Bloomberg Billionaires Index, сукупне багатство 22 найбагатших росіян зросло майже на 15 мільярдів доларів, сягнувши 305 мільярдів. Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал.

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Найбільший приріст продемонстрував Алішер Усманов, засновник холдингу USM, до якого входять компанії з галузей металургії, телекомунікацій і технологій. Його капітал збільшився на 3,6 мільярдів доларів і сягнув 16,9 мільярдів доларів, що дозволило йому піднятися на 129-те місце у глобальному рейтингу багатіїв.

Слідом за ним – Андрій Мельниченко, співзасновник Єврохіму та СУЕК, який додав 2,5 мільярди доларів до свого капіталу – тепер його статки становлять 22,7 мільярдів доларів, і він посідає 88-ме місце у світі.

Третє місце серед росіян за темпами зростання зайняв сенатор Сулейман Керімов, який збагатився на 2,45 мільярдів доларів.

Хто найбагатший в Росії

Найбагатший росіянин у рейтингу Bloomberg – Володимир Потанін, президент холдингу "Інтеррос" і власник частки в Норнікелі. Його активи зросли на 2,2 мільярди доларів, до 35,5 мільярдів доларів.

Хто втратив статки

Проте не всім пощастило. Так, Володимир Лісін – очільник ради директорів НЛМК, втратив 2,3 мільярди доларів, Геннадій Тимченко – 1,57 мільярдів доларів, Михайло Фрідман – 1,45 мільярдів доларів, а Леонід Міхельсон – 1,3 мільярд доларів.

У списку також згадують засновника Telegram Павла Дурова, чий статок зріс на 1,6 мільярда доларів, до 12,6 мільярдів доларів.