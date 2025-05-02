Кто обогатился больше всех

По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное богатство 22 самых богатых россиян выросло почти на 15 миллиардов долларов, достигнув 305 миллиардов. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Наибольший прирост продемонстрировал Алишер Усманов, основатель холдинга USM, в который входят компании из отраслей металлургии, телекоммуникаций и технологий. Его капитал увеличился на 3,6 миллиардов долларов и достиг 16,9 миллиардов долларов, что позволило ему подняться на 129-е место в глобальном рейтинге богачей.

Вслед за ним – Андрей Мельниченко, соучредитель Еврохима и СУЭК, который добавил 2,5 миллиарда долларов к своему капиталу – теперь его состояние составляет 22,7 миллиардов долларов, и он занимает 88-е место в мире.

Третье место среди россиян по темпам роста занял сенатор Сулейман Керимов, который обогатился на 2,45 миллиардов долларов.

Кто самый богатый в России

Самый богатый россиянин в рейтинге Bloomberg – Владимир Потанин, президент холдинга "Интеррос" и владелец доли в Норникеле. Его активы выросли на 2,2 миллиарда долларов, до 35,5 миллиардов долларов.

Кто потерял состояние

Однако не всем повезло. Так, Владимир Лисин – глава совета директоров НЛМК, потерял 2,3 миллиарда долларов, Геннадий Тимченко – 1,57 миллиардов долларов, Михаил Фридман – 1,45 миллиардов долларов, а Леонид Михельсон – 1,3 миллиард долларов.

В списке также упоминают основателя Telegram Павла Дурова, чье состояние выросло на 1,6 миллиарда долларов, до 12,6 миллиардов долларов.