Статки двох співзасновників Grammarly подешевшали вдвоє за рік, – Forbes

Частки двох з трьох співзасновників онлайн-платформи Grammarly подешевшали вдвоє – до 2,2 мільярда за рік. Максим Литвин та Олексій Шевченко залишилися доларовими мільярдерами, але вилетіли зі списку Forbes Real Time Billionaires.

У листопаді 2021 року частки обох бізнесменів оцінювали в 4 мільярди доларів, а зараз – 2,2 мільярда доларів. Ще рік тому Шевченко та Литвин посідали 728-му сходинку, а зараз на 1322-му та 1333-му місцях відповідно.

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Приводом для переоцінки статків мільярдерів стали нові дані з українських реєстрів про те, що жоден з акціонерів Grammarly не володіє часткою понад 25%.

Зауважте, що співзасновники першого єдинорога з українським корінням стали доларовими мільярдерами в листопаді 2021 року, коли оцінка Grammarly злетіла до 13 мільярдів доларів. Частки Шевченка й Литвина на той час були оцінені у щонайменше 4 мільярдів доларів кожна.

Згідно з даними Pitchbook, близько 22% Grammarly належить інвесторам, які брали участь у двох раундах фінансування у 2019 та 2021 роках. Відповідно Литвину й Шевченку у листопаді 2021 року, за оцінками Forbes, належало майже по 35% капіталу.

Що відомо про Grammarly