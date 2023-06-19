Статки трьох бізнесменів зросли на понад 100 мільярдів доларів через одну технологію

У 2023 році важливу роль на фондовому ринку відіграє технологія штучного інтелекту. Від цього виграли найзаможніші люди у світі.

Загалом бум почався після вдалого запуску ChatGPT. У результаті інвестори сфокусували увагу на цінних паперах компаній, які могли б посприяти розвитку цієї технології.

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Штучний інтелект допоміг мільярдерам

Зокрема, всесвітньо відомо компанії уже зафіксували суттєве подорожчання акцій на біржі. Серед головних переможців Meta та Nvidia, які досягли тризначних приростів. Штучний інтелект також став каталізатором для таких техгігантів на фондовому ринку:

Microsoft;

Материнська компанія Google – Alphabet;

Oracle.

Як змінилися статки мільярдерів

Це допомогло засновникам компаній, які на початку 2023 року вже були одними з найбагатших людей світу, стати ще багатшими. Для прикладу, капітал засновника компанії Meta Марка Цукерберга зріс на понад 57 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. Акції корпорації з початку року подорожчали на 134%.

Тоді як засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон завдяки буму навколо штучного інтелекту зафіксував збільшення власних статків, а також вперше обігнав Білла Гейтса у рейтингу багатіїв. Капітал бізнесмена зріс майже на 47 мільярдів доларів у 2023 році.

Білл Гейтс також продовжує накопичувати багатство. Йдеться про зростання його капіталу на 24 мільярди доларів з початку року завдяки акціям Microsoft. Нагадаємо, що мільярдер нещодавно вперше за кілька років відвідав Китай.