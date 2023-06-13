Американський бізнесмен, засновник та очільник корпорації Oracle Ларрі Еллісон зафіксував стрімке збільшення свого капіталу на початку цього тижня. Це допомогло йому вперше в історії випередити у списку багатіїв Білла Гейтса.

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Останні зміни у рейтингу найзаможніших людей світу

Згідно з даними Bloomberg, Ларрі Еллісон досягнув 4 сходинки у рейтингу найзаможніших людей у світі. Лише у понеділок капітал підприємця зріс майже на 6 мільярдів до 130 мільярдів доларів. Бізнесмен також зумів залишити позаду легендарного інвестора Воррена Баффета та засновника Meta (у минулому Facebook) Марка Цукерберга. Додамо актуальні дані про статки вище згаданих осіб:

Ларрі Еллісон – 130 мільярдів доларів ;

; Воррен Баффет – 117 мільярдів доларів ;

; Марк Цукерберг – 98,8 мільярда доларів ;

; Білл Гейтс – 129 мільярдів доларів.

Основна причина такого фінансового успіху – акції його компанії отримали потужний поштовх на тлі уваги світу до штучного інтелекту та активів, які пов'язані з цим сектором. Нагадаємо, що загалом все почалося після вдалого запуску сервісу ChatGPT від компанії OpenAI.

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З початку 2023 року акції компанії Oracle зросли на 40% паралельно з іншими технологічними брендами, які потрапляють до сфери впливу революції імені штучного інтелекту. Серед них такі гіганти як Microsoft, Apple та Nvidia.

Загалом увесь шум навколо штучного інтелекту спровокувало стрімке подорожчання цінних паперів штучних компаній у поточному році. На тлі цього Індекс Nasdaq 100 зріс приблизно на 36% у 2023 році.