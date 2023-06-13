Американский бизнесмен, основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон зафиксировал стремительное увеличение своего капитала в начале этой недели. Это помогло ему впервые в истории опередить в списке богачей Билла Гейтса.

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Последние изменения в рейтинге самых богатых людей мира

Согласно данным Bloomberg, Ларри Эллисон достиг 4 ступени в рейтинге самых богатых людей в мире. Только в понедельник капитал предпринимателя вырос почти на 6 миллиардов до 130 миллиардов долларов. Бизнесмен также сумел оставить позади легендарного инвестора Уоррена Баффета и основателя Meta (в прошлом Facebook) Марка Цукерберга. Добавим актуальные данные о состоянии вышеупомянутых лиц:

Ларри Эллисон – 130 миллиардов долларов ;

; Уоррен Баффет – 117 миллиардов долларов ;

; Марк Цукерберг – 98,8 миллиарда долларов ;

; Билл Гейтс – 129 миллиардов долларов.

Основная причина такого финансового успеха – акции его компании получили мощный толчок на фоне внимания мира к искусственному интеллекту и активам, связанным с этим сектором. Напомним, что в общем все началось после удачного запуска сервиса ChatGPT от компании OpenAI.

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С начала 2023 года акции компании Oracle выросли на 40% параллельно с другими технологическими брендами, попадающими в сферу влияния революции имени искусственного интеллекта. Среди них такие гиганты как Microsoft, Apple и Nvidia.

В целом, весь шум вокруг искусственного интеллекта спровоцировало стремительное подорожание ценных бумаг искусственных компаний в текущем году. На фоне этого Индекс Nasdaq 100 вырос примерно на 36% в 2023 году.