Хто може отримати додаткові 3 роки страхового стажу, як його оформити

В Україні період догляду за дитиною може бути зарахований до страхового стажу, що особливо важливо для непрацюючих батьків, які доглядали за малолітніми дітьми.

Законодавством передбачено надання додаткових трьох років стажу за догляд за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Детальніше про зарахування стажу розповідає 24 Канал.

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Хто має право на додаткові роки стажу

Згідно з частиною 1 статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" від 2003 року, право на зарахування такого стажу мають:

мати або батько, які не працювали та доглядали за дитиною до досягнення нею 3 років;

інші особи, що здійснюють догляд, наприклад, опікуни чи усиновителі.

Починаючи з 1 січня 2004 року, час перебування у відпустці по догляду за дитиною включається до страхового стажу за умови отримання державної допомоги по догляду за дитиною. З 2005 року підтвердження такого стажу здійснюється на основі даних персоніфікованого обліку.

Які документи потрібні для зарахування стажу

Щоб період догляду за дитиною був включений до страхового стажу, необхідно подати до Пенсійного фонду такі документи:

Свідоцтво про народження дитини або її паспорт.

Довідку про те, що особа не працювала у період догляду (наприклад, витяг із трудової книжки або дані про відсутність підприємницької діяльності).

Свідоцтво про смерть дитини (у разі втрати дитини).

Зарахування стажу для батьків дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Окрім стандартного догляду, закон передбачає зарахування додаткового стажу для батьків дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У такому випадку період догляду за дитиною до 12 років також включається до страхового стажу.

Для оформлення цього стажу необхідно подати:

Свідоцтво про народження або паспорт дитини.

Посвідчення дитини, яка постраждала від аварії на ЧАЕС.

Документ, що підтверджує відсутність трудової діяльності батьків до досягнення дитиною 12 років.

Заяву, що ніхто з батьків не скористався пільгою відповідно до пункту 13 статті 30 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Чи зараховується стаж за догляд за дитиною від 3 до 6 років Період неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною від 3 до 6 років з 1 січня 2004 року не зараховується до страхового стажу для визначення права на пенсію. Це пов’язано з тим, що в цей період за особу не сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду.

Проте цей період враховується для:

загального стажу роботи;

безперервного стажу;

стажу роботи за спеціальністю.

Відтак, українське законодавство дозволяє зарахувати до страхового стажу до трьох років догляду за дитиною для непрацюючих батьків. Для зарахування стажу необхідно надати підтверджуючі документи до органів Пенсійного фонду.