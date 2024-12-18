Законодательством предусмотрено предоставление дополнительных трех лет стажа по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Подробнее о зачислении стажа рассказывает 24 Канал.

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Кто имеет право на дополнительные годы стажа

Согласно части 1 статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" от 2003 года, право на зачисление такого стажа имеют:

мать или отец, которые не работали и ухаживали за ребенком до достижения им 3 лет;

другие лица, осуществляющие уход, например, опекуны или усыновители.

Начиная с 1 января 2004 года, время пребывания в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж при условии получения государственной помощи по уходу за ребенком. С 2005 года подтверждение такого стажа осуществляется на основе данных персонифицированного учета.

Какие документы нужны для зачисления стажа

Чтобы период ухода за ребенком был включен в страховой стаж, необходимо подать в Пенсионный фонд следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.

Справку о том, что лицо не работало в период ухода (например, выписка из трудовой книжки или данные об отсутствии предпринимательской деятельности).

Свидетельство о смерти ребенка (в случае потери ребенка).

Зачисление стажа для родителей детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Кроме стандартного ухода, закон предусматривает зачисление дополнительного стажа для родителей детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В таком случае период ухода за ребенком до 12 лет также включается в страховой стаж.

Для оформления этого стажа необходимо подать:

Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Удостоверение ребенка, который пострадал от аварии на ЧАЭС.

Документ, подтверждающий отсутствие трудовой деятельности родителей до достижения ребенком 12 лет.

Заявление, что никто из родителей не воспользовался льготой в соответствии с пунктом 13 статьи 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Засчитывается ли стаж за уход за ребенком от 3 до 6 лет Период неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком от 3 до 6 лет с 1 января 2004 года не засчитывается в страховой стаж для определения права на пенсию. Это связано с тем, что в этот период за лицо не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.

Однако этот период учитывается для:

общего стажа работы;

непрерывного стажа;

стажа работы по специальности.

Следовательно, украинское законодательство позволяет засчитать в страховой стаж до трех лет ухода за ребенком для неработающих родителей. Для зачисления стажа необходимо предоставить подтверждающие документы в органы Пенсионного фонда.