Блокада кордону продовжується: польські фермери приєднаються до страйку перевізників

Польські фермери планують приєднатися до страйку перевізників на кордоні з Україною. Приблизно 100 фермерів, що представляють асоціацію Betrayed Countryside, запланували провести тривалу акцію.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести 3-денну акцію протесту в четвер, 23 листопада. Про це стало відомо від Лукаша Мартина, одного з організаторів блокади.

Читайте також: Надивились на поляків: словацькі перевізники заблокували кордон з Україною

Фермери були першою групою, яка постраждала. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним,

– сказав Мартин.

Блокада, яка розпочалася два тижні тому, призвела до того, що по обидва боки кордону застрягли до 20 000 автомобілів і спонукала владу в Києві запропонувати допомогу в евакуації водіїв, що застрягли.

Чого хочуть страйкарі

Раніше члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням переглянути угоду про лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується в червні 2024 року.

Відчутні наслідки блокади

Виконавчий орган Європейського Союзу оголосив у четвер, що будь-яка спроба повторного введення ліцензій або квот на автомобільні перевезення з України є юридично недопустимою, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Україною.

Економіка України вже зазнала збитків через блокаду. Зокрема, через зменшення кількості товарів, що ввозяться в країну.

Проблеми з експортом. Вже зараз у кілька разів подорожчала логістика як експортерів, так імпортерів.

Завантаженість маршрутів, навіть тих, які не блокуються активістами. Пошук альтернативних маршрутів.

Постачання товарів вимагає значно більше фінансових витрат і часу, що призводить до зростання вартості продукції через простої та збільшення витрат.

Якщо блокада триватиме, найближчим чассом українці відчують значне зростання цін на ряд товарів. Особливо це стосується великої побутової техніки та автогазу – продукції, яка зазвичай доставляється з Польщі автомобільним транспортом.

Хто стоїть за блокуванням кордону

Українські перевізники стверджують, що тільки одна організація польських перевізників підтримала блокування кордонів, яка раніше активно співпрацювала з Російською Федерацією. Це рішення було підтримане політичним представництвом, яке керує польським політиком Рафаелем Меклером.