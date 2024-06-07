В компанії Samsung відбувся страйк, – Reuters

Профспілка National Samsung Electronics Union в Південній Кореї організувала наприкінці травня страйк. Близько 28 тисяч працівників залишили свої робочі місяця на один день.

Чому відбувся страйк

В профспілці Samsung Electronics налічують десь 28 тисяч членів. Якщо порівняти це число із загальною кількістю робочою силою компанії, то це десь 5 її частина.

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Такий страйк відбувся вперше в історії компанії. Мітингувальники заявили, що вимагають підвищення зарплат.

Мета сьогоднішнього страйку – провести змістовну розмову з керівництвом,

– сказав офіційний представник профспілки Лі Хюн Кук.

Як реагують в Samsung

Надалі профспілка готується до подальших дій. Однак конкретики щодо них немає поки.

Керівництво компанії запевняє, що намагаються знайти спільну мову з профспілкою. Представник додав, що переговори продовжуватимуться надалі.

Ми відкрито співпрацювали з профспілкою і будемо продовжувати переговори з нею,

– зазначив представник.

Аналітики наголошують на тому, що страйк навряд чи негайно вплине на виробництво або поставки напівпровідників.

Водночас така акція може додати тиску на Samsung Electronics. На сьогодні компанія прагне до розвитку технологій ШІ та скорочує розрив у контрактному виробництві мікросхем із тайванською компанією TSMC.