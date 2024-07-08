Як створення військової поліції впливатиме на діяльність бізнесу та населення
8 липня 2024, 11:49Читать новость на русском
Джерело:Mind.UA
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про військову поліцію. Повноваження цього органу стосуються діяльності військових, але є й загальні повноваження, які можуть створювати ризики для бізнесу та окремих громадян.
Як створення військової поліції вплине на бізнес
Військова поліція комплектуватиметься з числа ЗСУ й не може перевищувати 1,5% від чисельності військових.
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Військова поліція, своєю чергою, матиме низку повноважень, що впливатиме на підприємства:
- Проникнення до офісних приміщень без ухвали слідчого судді. Варто зазначити, що це право мають і інші правоохоронні органи за наявності певних підстав.
- Проведення оперативно-розшукової діяльності щодо підприємства на підставі фактів порушення правил військового обліку.
- Встановлення прямої відповідальності за ненадання відповіді на запит військової поліції без зазначення меж. Законопроєкт 6570-д передбачає, що інформація має стосуватися саме військових. Втім, необхідно буде уважно розглядати підстави направлення такого запиту відповідно до повноважень нової військової поліції.
- Відповідальність за невиконання законних вимог військової поліції. За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб військової поліції може бути накладений штраф до 17 000 гривень.