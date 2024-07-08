Як створення військової поліції впливатиме на діяльність бізнесу та населення

8 липня 2024, 11:49
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Джерело:

Mind.UA

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про військову поліцію. Повноваження цього органу стосуються діяльності військових, але є й загальні повноваження, які можуть створювати ризики для бізнесу та окремих громадян.

Як створення військової поліції вплине на бізнес

Військова поліція комплектуватиметься з числа ЗСУ й не може перевищувати 1,5% від чисельності військових.

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Військова поліція, своєю чергою, матиме низку повноважень, що впливатиме на підприємства:

  • Проникнення до офісних приміщень без ухвали слідчого судді. Варто зазначити, що це право мають і інші правоохоронні органи за наявності певних підстав. 
  • Проведення оперативно-розшукової діяльності щодо підприємства на підставі фактів порушення правил військового обліку.
  • Встановлення прямої відповідальності за ненадання відповіді на запит військової поліції без зазначення меж. Законопроєкт 6570-д передбачає, що інформація має стосуватися саме військових. Втім, необхідно буде уважно розглядати підстави направлення такого запиту відповідно до повноважень нової військової поліції.
  • Відповідальність за невиконання законних вимог військової поліції. За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб військової поліції може бути накладений штраф до 17 000 гривень.
Зауважте! Юристи нагадують, що на підприємства покладається обов’язок дотримання норм, що регулюють питання постановки на облік військовозобов’язаних, повідомлення про них у ТЦК та СП та інші питання, пов’язані з мобілізацією.
Автор: Дарія Подвишенна