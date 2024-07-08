Как создание военной полиции повлияет на бизнес

Военная полиция будет комплектоваться из числа ВСУ и не может превышать 1,5% от численности военных.

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Военная полиция, свою очередь, будет иметь ряд полномочий, что будет влиять на предприятия:

Проникновение в офисные помещения без постановления следственного судьи. Стоит отметить, что это право имеют и другие правоохранительные органы при наличии определенных оснований.

без постановления следственного судьи. Стоит отметить, что это право имеют и другие правоохранительные органы при наличии определенных оснований. Проведение оперативно-розыскной деятельности в отношении предприятия на основании фактов нарушения правил воинского учета.

на основании фактов нарушения правил воинского учета. Установление прямой ответственности за непредоставление ответа на запрос военной полиции без указания границ. Законопроект 6570-д предусматривает, что информация должна касаться именно военных. Впрочем, необходимо будет внимательно рассматривать основания направления такого запроса в соответствии с полномочиями новой военной полиции.

без указания границ. Законопроект 6570-д предусматривает, что информация должна касаться именно военных. Впрочем, необходимо будет внимательно рассматривать основания направления такого запроса в соответствии с полномочиями новой военной полиции. Ответственность за невыполнение законных требований военной полиции. За невыполнение требований представления или иных законных требований должностных лиц военной полиции может быть наложен штраф до 17 000 гривен.

Обратите внимание! Юристы напоминают, что на предприятия возлагается обязанность соблюдения норм, регулирующих вопросы постановки на учет военнообязанных, сообщение о них в ТЦК и СП и другие вопросы, связанные с мобилизацией.