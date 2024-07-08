Как создание военной полиции повлияет на бизнес
Военная полиция будет комплектоваться из числа ВСУ и не может превышать 1,5% от численности военных.
Читайте также Бувай контрабанда: как изменится законодательство Украины с 1 июля
Военная полиция, свою очередь, будет иметь ряд полномочий, что будет влиять на предприятия:
- Проникновение в офисные помещения без постановления следственного судьи. Стоит отметить, что это право имеют и другие правоохранительные органы при наличии определенных оснований.
- Проведение оперативно-розыскной деятельности в отношении предприятия на основании фактов нарушения правил воинского учета.
- Установление прямой ответственности за непредоставление ответа на запрос военной полиции без указания границ. Законопроект 6570-д предусматривает, что информация должна касаться именно военных. Впрочем, необходимо будет внимательно рассматривать основания направления такого запроса в соответствии с полномочиями новой военной полиции.
- Ответственность за невыполнение законных требований военной полиции. За невыполнение требований представления или иных законных требований должностных лиц военной полиции может быть наложен штраф до 17 000 гривен.