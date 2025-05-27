Суд конфіскував активи російського бізнесмена, який обслуговував окупаційні АЗС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 травня задовольнила апеляцію Міністерства юстиції та ухвалила рішення про конфіскацію активів громадянина Росії Олексія Попова. Він є власником мережі автозаправних станцій, що працює на тимчасово окупованій території України.

Активи передали державі

Цим рішенням Апеляційна палата скасувала попереднє рішення суду першої інстанції, який 24 квітня 2025 року відмовив Мін'юсту у конфіскації, передає 24 Канал.

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Тепер на користь держави передано транспортні засоби, нерухомість, корпоративні права та кошти, що належали підсанкційному бізнесмену.

Оскаржити передачу – неможливо

Рішення набуло законної сили й не підлягає оскарженню.

За інформацією Мін'юсту, Попов – громадянин Росії, який після початку повномасштабного вторгнення залишився на захоплених Росією територіях і продовжив підприємницьку діяльність у співпраці з окупаційною адміністрацією.

Він є засновником компаній "Юг Ойл" і "Транс Ойл 1", які входять до складу групи Oil Transit. До структури входить мережа АЗС у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобаза у Вінницькій області. За даними Мін'юсту, постачання пального на окуповані території здійснюється через афілійовану компанію "Фенікс".