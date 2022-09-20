Забракло доказів зв'язків з росією: суд скасував арешт майна двох готелів у Львові та Києві

Львівський апеляційний суд скасував арешт майна київського готелю "Либідь" та львівського "Дністер". Обидва бізнеси належать міжнародній групі компаній Financiere.

За попереднім поданням Офісу генпрокурора, мережа готелів начебто належить підприємству, бенефіціарним власником якого є громадянин росії. Проте підставами для ухвалення судом рішення скасувати арешт стали відсутність доказів будь-якої належності чи зв'язків із російськими громадянами або компаніями, пов'язаними з країною-агресоркою, а також необ'єктивність слідства, повідомили у пресслужбі Financiere.

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Рішення суду про скасування арешту майна готелів

У постанові Львівського апеляційного суду від 12 вересня йдеться, що спроба накладання арешту на майно готелів "Либідь" та "Дністер" ґрунтувалася винятково на інформації з інтернет-видань, яка не підтверджується жодними офіційними джерелами.

Крім того, наголошується, що орган досудового розслідування під час обґрунтування свого клопотання не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався. За висновком суду, зазначені у клопотанні підстави та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

У пресслужбі Financiere підкреслили, що акціонерами групи компаній є громадянин Латвії Вілліс Дамбінс та громадянка Франції Наталія Селіванова. Суд взяв до уваги те, що вони публічно засуджують воєнну агресію росії, розпочату ще у 2014 році, та порушення країною-агресоркою всіх чинних принципів міжнародного права й цінностей демократичного світу.

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Також у пресслужбі зауважили, що бізнеси Financiere в Україні з 24 лютого перерахували на потреби ЗСУ, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків понад 5 мільйонів гривень.

Додамо, що міжнародна група компаній Financiere володіє на території нашої держави такими готелями:

"Дністер" (Львів);

Premiere Palace Hotel Kyiv (Київ);

"Либідь" (Київ);

"Славутич" (Київ);

Premier Hotel Odesa (Одеса).

До слова, до групи входять готельний холдинг Pumori Enterprises Investments LTD та ТОВ "Східноєвропейська готельна компанія", що виступають акціонерами українських готелів.