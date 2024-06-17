Підсанкційна яхта російського олігарха Керімова: американський суд виступив проти її продажу

Суд у Нью-Йорку відмовив уряду США в продажу яхти "Амадея". Влада прагнула отримати дозвіл суду на виставлення яхту на аукціон до розв'язання питання про право власності. Вторговані кошти планувалося передати Україні.

Чому суд не дозволив продати яхту

Судно планували продати через надмірні витрати на його утримання. Адже, як повідомляється, щомісячні витрати США на її утримання становлять 740 тисяч доларів. Ця сума включає 600 тисяч доларів на обслуговування і 140 тисяч доларів на страховку.

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Однак, суддя окружного суду Південного округу Нью-Йорка не вважає ці витрати надмірними. Він зазначив, що під час оцінки слід враховувати не конкретну суму, а те, наскільки вона перевищує витрати на утримання інших яхт. Це рішення може бути оскаржене.

Що відомо про Сулеймана Керімова

Компанія Millemarin Investment Ltd, на яку зареєстрована яхта, подала апеляцію, заявляючи, що справжнім власником є колишній керівник "Роснєфті" Едуард Худайнатов. Російські ЗМІ також називають його справжнім власником яхти "Шахерезада", яку приписують Володимиру Путіну.

Керімов є одним із найбагатших російських олігархів. За даними Forbes, у 2021 році його статки зросли майже на 60%, досягнувши 15,8 мільярда доларів. Хоча згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, нині вони становлять близько 9,1 мільярда доларів.

А також сімʼя Сулеймана Керімова володіє золотовидобувною компанією "Полюс" та міжнародним аеропортом "Махачкала" в Дагестані.