Почему суд не разрешил продать яхту

Судно планировали продать из-за чрезмерных расходов на его содержание. Ведь, как сообщается, ежемесячные расходы США на ее содержание составляют 740 тысяч долларов. Эта сумма включает 600 тысяч долларов на обслуживание и 140 тысяч долларов на страховку.

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Однако судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка не считает эти расходы чрезмерными. Он отметил, что во время оценки следует учитывать не конкретную сумму, а то, насколько она превышает расходы на содержание других яхт. Это решение может быть обжаловано.

Что известно о Сулеймане Керимове

Керимов является одним из самых богатых российских олигархов. По данным Forbes, в 2021 году его состояние выросло почти на 60%, достигнув 15,8 миллиарда долларов. Хотя согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас они составляют около 9,1 миллиарда долларов.

А также семья Сулеймана Керимова владеет золотодобывающей компанией "Полюс" и международным аэропортом "Махачкала" в Дагестане.

Почему у Керимова конфисковали яхту "Амадея"?

Власти Фиджи конфисковали яхту "Амадея" в 2022 году. Это было сделано на основании американского ордера, согласно которому она принадлежала Сулейману Керимову – мультимиллиардеру, на которого Министерство финансов США наложило санкции в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Украине и Сирии.