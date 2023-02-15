ЄС готує санкції проти компанії, яка допомагає Росії нелегально перевозити нафту

Судноплавна компанія SUN Ship Management, допомагає Росії обходити санкції та нелегально перевозити санкції. Тож ЄС готує санкційні обмеження й проти дубайської компанії.

Сприяє прибуткам Росії

Дубайська SUN Ship Management стала одним з основних транспортувальників російської нафти, а відповідно й джерелом прибутку Росії. Компанія допомогла організувати контракти з великою кількістю країн.

Читайте також Платять податки у бюджет Росії: як іноземні компанії спонсорують війну в Україні

ЄС готує санкції

Тож ЄС готує санкційні обмеження проти SUN Ship Management про що повідомило троє дипломатів на умовах анонімності.

Дипломати заявили, що компанія, ймовірно, потрапила у володіння флотом російських нафтових танкерів, які більше не можуть перевозити сировину через санкційні обмеження. У власності SUN танкери змогли продовжити роботу.

Що відомо про SUN Ship Management

У квітні 2022 року компанія таємно розмістила у себе 92 судна російської державної компанії Совкомфлот. Це було зроблено для організації у майбутньому таємного перевезення російської нафти у випадку санкцій проти Росії.

Компанія SUN Ship Management Ltd базується в Дубаї, основними бенефіціарами є громадяни ОАЕ та Росії. Танкери компанії займаються перевезеннями нафти під прапорами Ліберії та Кіпру. В середньому, вони вміщають в себе не менше 150 тисяч тонн нафти.