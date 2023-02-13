Шалені прибутки банків

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що найбільший прибуток серед компаній, які продовжують вести бізнес-діяльність у Росії, отримує австрійський банк Raiffeisen.

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Прибутки Raiffeisen та податки у російський бюджет

Прибуток Raiffeisen за 2022 рік склав 474 мільйони євро й зріс за рік на 313%. Це найбільший прибуток банку у Південно-Східній Європі. Податок на прибуток компаній у Росії – 20%.

Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців,

– резюмує Подоляк.

Нагадаємо! Raiffeisen визнав псевдореспубліки "Л(Д)НР", запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.

Спонсори війни

Подоляк також підкреслив, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Вони не лише не вийшли з ринку Росії, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette,

– зазначає він.

Як через податки та пільги для мобілізованих компанії підтримують війну

Працюючи у Росії, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу.

Подоляк підкреслює, що загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже 290 мільярдів доларів, що своєю чергою складає п’яту частина ВВП Росії.

Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у Росії, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження,

– розповідає він.

Зверніть увагу! Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять: німецькі – 19,5%, американські – 12,4%, японські – 7%. Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.