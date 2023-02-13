Безумные доходы банков
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что наибольшую прибыль среди компаний, продолжающих вести бизнес-деятельность в России, получает австрийский банк Raiffeisen
Читайте также Признают аннексию и дают пищу армии: как Raiffeisen и Bonduelle зарабатывают кровавые деньги в России
Доходы Raiffeisen и налоги в российский бюджет
Прибыль Raiffeisen за 2022 год составила 474 миллиона евро и выросла за год на 313%. Это самая большая прибыль банка в Юго-Восточной Европе. Налог на прибыль компаний в России – 20%.
Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше. То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев,
– резюмирует Подоляк.
Спонсоры войны
Подоляк также подчеркнул, что недавно НАПК признало американскую корпорацию международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.
Они не только не вышли с рынка России, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и бритвенных станков Gillette,
– отмечает он.
Как через налоги и льготы для мобилизованных компаний поддерживают войну
Работая в России, интернациональные компании уплачивают в русский госбюджет налоги, которые употребляются для производства продукции оборонно-промышленного комплекса.
Подоляк подчеркивает, что общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов, что в свою очередь составляет пятую часть ВВП России.
Кроме того, компании еще и способствуют мобилизационным мерам. Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в России, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение,
– рассказывает он.