Сприяє прибуткам Росії
Дубайська SUN Ship Management стала одним з основних транспортувальників російської нафти, а відповідно й джерелом прибутку Росії. Компанія допомогла організувати контракти з великою кількістю країн.
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ЄС готує санкції
Тож ЄС готує санкційні обмеження проти SUN Ship Management про що повідомило троє дипломатів на умовах анонімності.
Дипломати заявили, що компанія, ймовірно, потрапила у володіння флотом російських нафтових танкерів, які більше не можуть перевозити сировину через санкційні обмеження. У власності SUN танкери змогли продовжити роботу.
Що відомо про SUN Ship Management
Компанія SUN Ship Management Ltd базується в Дубаї, основними бенефіціарами є громадяни ОАЕ та Росії. Танкери компанії займаються перевезеннями нафти під прапорами Ліберії та Кіпру. В середньому, вони вміщають в себе не менше 150 тисяч тонн нафти.