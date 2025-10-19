Target та Walmart роблять ставки на колекційні картки: чому товари стали хітом року
- Продажі колекційних карток зросли на 103% з початку року, причому Target повідомляє про 70% зростання.
- Pokemon є найпопулярнішою категорією карток з продажами понад 1 мільярд доларів минулого року, також зростають продажі спортивних карток.
До моди повертається колекціонування колекційних карток із різними зображеннями: від зіркових зірок NFL до покемонів, і навіть Тейлор Свіфт. Такі роздрібні гіганти, як Target та Walmart вже роблять великі запаси карток напередодні свят. Цікаво, що цільова аудиторія – не лише діти.
Як колекційні картки знову підкорюють світ?
Як розповів Рік Гомес, виконавчий віцепрезидент та головний комерційний директор Target, колекційні картки є популярними для всіх вікових груп, а під час свят будуть нові релізи карток майже щотижня, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.
Читайте також У Фокстрот розкупили набір з сицилійськими лимонами на тлі акції від monobank
За даними компанії Circana, з початку року і до серпня продажі стратегічних колекційних карток, за винятком спортивних, зросли на 103%. А продажі нестратегічних карток, які зазвичай є колекційними картками поп-культури або спорту, зросли на 48%.
- Відомо, що продажі колекційних карток Target зросли майже на 70% з початку року. Очікується, що річний дохід у цій категорії перевищить 1 мільярд доларів.
- А на Marketplace повідомили про 200% зростання продажів колекційних карток з лютого 2024 року по червень 2025 року, причому продажі Pokemon зросли більш ніж у десять разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Як пояснює Джулі Леннетт, віцепрезидентки та галузевої радниці американського підрозділу іграшок Circana, вирішальну роль у зростанні популярності колекційних карток відіграли мілленіали та покоління Z.
Цікаво, що за даними The Wall Street Journal, з 2004 року сукупна прибутковість карток Pokemon становила 3821% відповідно до індексу аналітичної компанії Card Ladder.
Які картки найпопулярніші?
Target, який часто отримує прибуток від товарів, прив'язаних до свят, скористався попитом на картки.
Ми розширили наш асортимент. Ми збільшили кількість подарункових карток. Ми розмістили колекційні картки на більш видному місці в магазині, зробили їх більш яскравими, і бізнес відреагував,
– пояснив Ріс Гомес.
- Наразі Pokemon залишається найкращим гравцем у цій категорії: торік продажі карток перевищили 1 мільярд доларів.
- Спортивні картки також стають дедалі популярнішими, особливо серед підлітків, а лідирують набори NFL.
Як бренди використовують популярні іграшки?
Люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Tiffany, і Loewe, почали використовувати персонажів іграшок для залучення молодої аудиторії та освіження іміджу.
Наприклад, у червні колекція з 14 кастомізованих окулярів Labubus, дизайн яких розробили Carhartt та японський бренд Sacai, зібрала на аукціоні 337,50 тисячі доларів, а найкращий лот був проданий за понад 31 тисячу доларів.
А старовинний паризький бренд шкіряних виробів Moynat випустили колекцію сумок з підвісками відомої плюшевої іграшки. Відомо, що фірмові сумки від Moynat коштують від 2 150 доларів, а підвіски до сумок – від 450 доларів.