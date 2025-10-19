До моди повертається колекціонування колекційних карток із різними зображеннями: від зіркових зірок NFL до покемонів, і навіть Тейлор Свіфт. Такі роздрібні гіганти, як Target та Walmart вже роблять великі запаси карток напередодні свят. Цікаво, що цільова аудиторія – не лише діти.

Як колекційні картки знову підкорюють світ?

Як розповів Рік Гомес, виконавчий віцепрезидент та головний комерційний директор Target, колекційні картки є популярними для всіх вікових груп, а під час свят будуть нові релізи карток майже щотижня, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

За даними компанії Circana, з початку року і до серпня продажі стратегічних колекційних карток, за винятком спортивних, зросли на 103%. А продажі нестратегічних карток, які зазвичай є колекційними картками поп-культури або спорту, зросли на 48%.

Відомо, що продажі колекційних карток Target зросли майже на 70% з початку року. Очікується, що річний дохід у цій категорії перевищить 1 мільярд доларів.

А на Marketplace повідомили про 200% зростання продажів колекційних карток з лютого 2024 року по червень 2025 року, причому продажі Pokemon зросли більш ніж у десять разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як пояснює Джулі Леннетт, віцепрезидентки та галузевої радниці американського підрозділу іграшок Circana, вирішальну роль у зростанні популярності колекційних карток відіграли мілленіали та покоління Z.

Цікаво, що за даними The Wall Street Journal, з 2004 року сукупна прибутковість карток Pokemon становила 3821% відповідно до індексу аналітичної компанії Card Ladder.

Які картки найпопулярніші?

Target, який часто отримує прибуток від товарів, прив'язаних до свят, скористався попитом на картки.

Ми розширили наш асортимент. Ми збільшили кількість подарункових карток. Ми розмістили колекційні картки на більш видному місці в магазині, зробили їх більш яскравими, і бізнес відреагував,

– пояснив Ріс Гомес.

Наразі Pokemon залишається найкращим гравцем у цій категорії: торік продажі карток перевищили 1 мільярд доларів.

Спортивні картки також стають дедалі популярнішими, особливо серед підлітків, а лідирують набори NFL.

Як бренди використовують популярні іграшки?