Глобальний авторинок: скільки нових авто продано
- Глобальні продажі легкових і легких комерційних автомобілів у січні-лютому 2025 року досягли 13,17 мільйона одиниць, що на 0,4% більше, ніж торік.
- Китай залишається найбільшим авторинком з продажем 3,62 мільйона авто, але знизився на 0,8% у порівнянні з минулим роком.
У січні-лютому 2025 року глобальні продажі легкових і легких комерційних автомобілів досягли 13,17 мільйона одиниць. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідер ринку – Китай
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на аналітичну платформу focus2move, передає 24 Канал.
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Найбільшим авторинком залишається Китай – тут за 2 місяці продали 3,62 мільйона нових авто. Попри лідерство, показник дещо знизився порівняно з минулим роком – на 0,8%.
Топ-10 країн у рейтингу
Країни з найбільшими обсягами продажів також увійшли:
- Китай – 3,62 мільйона (-0,8%)
- США – 2,33 мільйони (-2,9%)
- Індія – 791,6 тисяч (+1,6%)
- Японія – 759,9 тисяч (+16%)
- Велика Британія – 517,1 тисяч (-7,3%)
- Німеччина – 410,6 тисяч (-4,5%)
- Бразилія – 332,7 тисяч (+8,2%)
- Франція – 311,1 тисяч (-3,5%)
- Італія – 304,9 тисяч (-6,4%)
- Канада – 239,9 тисяч
Зауважте. Попри загальне зростання ринку, показники в багатьох країнах залишаються нижчими, ніж торік. Водночас окремі ринки, як-от Японія та Бразилія, демонструють суттєвий приріст.