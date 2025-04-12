Лідер ринку – Китай

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на аналітичну платформу focus2move, передає 24 Канал.

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Найбільшим авторинком залишається Китай – тут за 2 місяці продали 3,62 мільйона нових авто. Попри лідерство, показник дещо знизився порівняно з минулим роком – на 0,8%.

Топ-10 країн у рейтингу

Країни з найбільшими обсягами продажів також увійшли:

Китай – 3,62 мільйона (-0,8%)

США – 2,33 мільйони (-2,9%)

Індія – 791,6 тисяч (+1,6%)

Японія – 759,9 тисяч (+16%)

Велика Британія – 517,1 тисяч (-7,3%)

Німеччина – 410,6 тисяч (-4,5%)

Бразилія – 332,7 тисяч (+8,2%)

Франція – 311,1 тисяч (-3,5%)

Італія – 304,9 тисяч (-6,4%)

Канада – 239,9 тисяч

Зауважте. Попри загальне зростання ринку, показники в багатьох країнах залишаються нижчими, ніж торік. Водночас окремі ринки, як-от Японія та Бразилія, демонструють суттєвий приріст.