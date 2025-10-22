Поїздка за 1 тисячу гривень: ціни на таксі в Києві злетіли через обстріли
- 22 жовтня в Києві ціни на таксі зросли через повітряну тривогу, зокрема, поїздка з лівого на правий берег коштувала до 1 070 гривень у Bolt.
- Зростання цін пояснюється зупинкою наземного метро, що підвищує попит на таксі, а спроби обмежити тарифи законодавчо не будуть успішними.
Уранці 22 жовтня поїздки у Києві значно здорожчали. Це, зокрема, сталося через повітряну тривогу та загрозу обстрілів для столиці.
Як зросли ціни на таксі в Києві 22 жовтня?
Ціни на таксі зросли 22 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали "Київ-інфо" та "Київський двіж".
Дивіться також Через ворожу атаку ввели аварійні та екстрені відключення: яка ситуація зі світлом в Україні
За даними каналів, близько 8:30 ранку дістатися з лівого на правий берег на таксі служби Bolt можна було щонайменше за 1 070 гривень на авто "Комфорт". Натомість поїздка на авто класу "Бізнес" коштувала вже 1 319 гривень.
Служба Uklon пропонувала дещо нижчі ціни на таксі, проте все ж зависокі – 840 гривень на авто класу "Стандарт".
Чому під час тривог та обстрілів ростуть ціни на таксі?
Причину зростання цін можна пояснити, пише 24 Канал з посиланням на економіста Олега Пендзина.
Річ у тім, що зупиняється рух усього наземного метро. Тому попит на поїздки зростає. Відповідно, що й кількість доступного транспорту зменшується.
Олег Пендзин пояснив, що громадський транспорт під час тривог продовжує курсувати та не підвищує ціни. Так держава забезпечує перевезення звичайним комунальним транспортом.
Таксі – це розкіш. Користуйтеся альтернативним транспортом,
– сказав Пендзин.
Він також додав: будь-які спроби законодавчо обмежити тарифи на таксі під час тривог не завершаться успіхом. Ба більше, подібні ситуації можуть спричинити судові позови.
Інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов надав таке пояснення: популярні сервіси на кшталт Bolt, Uber чи Uklon – це райдшерингові платформи (тобто сервіси спільних поїздок). Вони не мають фіксованих тарифів, а автоматично визначають вартість поїздки. Вона залежить від попиту й пропозиції.
Що відомо про атаку 22 жовтня?
Через російські обстріли пошкоджено інфраструктуру, що спричинило затримки та зміни маршрутів потягів Укрзалізниці. Поїзди №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси та №793/794 Черкаси – Київ затримуються до 2 та 1 години відповідно.
Вночі 22 жовтня вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі. Ворог атакує балістикою та дронами. А уранці чули вибухи у Києві, Кременчуці та Полтаві.
За даними Міненерго, станом на 08:30 22 жовтня, у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Наслідки атаки почали ліквідовувати енергетики там, де це дозволяє безпекова ситуація.