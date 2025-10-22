Як зросли ціни на таксі в Києві 22 жовтня?

Ціни на таксі зросли 22 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали "Київ-інфо" та "Київський двіж".

За даними каналів, близько 8:30 ранку дістатися з лівого на правий берег на таксі служби Bolt можна було щонайменше за 1 070 гривень на авто "Комфорт". Натомість поїздка на авто класу "Бізнес" коштувала вже 1 319 гривень.

Служба Uklon пропонувала дещо нижчі ціни на таксі, проте все ж зависокі – 840 гривень на авто класу "Стандарт".

Чому під час тривог та обстрілів ростуть ціни на таксі?

Причину зростання цін можна пояснити, пише 24 Канал з посиланням на економіста Олега Пендзина.

Річ у тім, що зупиняється рух усього наземного метро. Тому попит на поїздки зростає. Відповідно, що й кількість доступного транспорту зменшується.

Олег Пендзин пояснив, що громадський транспорт під час тривог продовжує курсувати та не підвищує ціни. Так держава забезпечує перевезення звичайним комунальним транспортом.

Таксі – це розкіш. Користуйтеся альтернативним транспортом,

– сказав Пендзин.

Він також додав: будь-які спроби законодавчо обмежити тарифи на таксі під час тривог не завершаться успіхом. Ба більше, подібні ситуації можуть спричинити судові позови.

Інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов надав таке пояснення: популярні сервіси на кшталт Bolt, Uber чи Uklon – це райдшерингові платформи (тобто сервіси спільних поїздок). Вони не мають фіксованих тарифів, а автоматично визначають вартість поїздки. Вона залежить від попиту й пропозиції.

