Как выросли цены на такси в Киеве 22 октября?

Цены на такси выросли 22 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы "Киев-инфо" и "Киевский движ".

По данным каналов, около 8:30 утра добраться с левого на правый берег на такси службы Bolt можно было минимум за 1 070 гривен на авто "Комфорт". Зато поездка на авто класса "Бизнес" стоила уже 1 319 гривен.

Служба Uklon предлагала несколько более низкие цены на такси, однако все же слишком высокие – 840 гривен на авто класса "Стандарт".

Почему во время тревог и обстрелов растут цены на такси?

Причину роста цен можно объяснить, пишет 24 Канал со ссылкой на экономиста Олега Пендзина.

Дело в том, что останавливается движение всего наземного метро. Поэтому спрос на поездки растет. Соответственно, что и количество доступного транспорта уменьшается.

Олег Пендзин объяснил, что общественный транспорт во время тревог продолжает курсировать и не повышает цены. Так государство обеспечивает перевозки обычным коммунальным транспортом.

Такси – это роскошь. Пользуйтесь альтернативным транспортом,

– сказал Пендзин.

Он также добавил: любые попытки законодательно ограничить тарифы на такси во время тревог не завершатся успехом. Более того, подобные ситуации могут повлечь судебные иски.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов предоставил такое объяснение: популярные сервисы вроде Bolt, Uber или Uklon – это райдшеринговые платформы (то есть сервисы совместных поездок). Они не имеют фиксированных тарифов, а автоматически определяют стоимость поездки. Она зависит от спроса и предложения.

Что известно об атаке 22 октября?