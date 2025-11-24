Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
Что говорят об условиях перевозки в поезде Сянки – Ужгород?
На нечеловеческие условия перевозки якобы пожаловались пассажиры пригородного поезда №6541/6542 "Сянки – Ужгород. Поезд едет примерно три часа и перевозит в частности людей, которые работают в областном центре. Ежедневно пассажиры пользуются этим поездом и вынуждены терпеть критические условия.
Укрзализныця официального сообщения о ситуации еще не предоставила, но в сети сообщили, что вагоны этого поезда холодные. Отопление якобы или не включают совсем, или только после ссор между персоналом и пассажирами.
Также в тамбур поезда во время движения попадает снег, что также удивляет клиентов железной дороги.
В сети показали, что в тамбуре поезда Сянки – Ужгород лежит снег: видео
Виталий Глагола пишет, что описанная проблема – совсем не новая, но только сейчас о ней начали говорить в сети и начался общественный резонанс. 24 Канал пытается взять комментарий у представителей Укрзализныци.
Известно также, что Укрзализныця сняла с маршрута три рейса по этому направлению, зато оставив только один поезд, курсирующий утром и вечером.
К тому же QR-коды в вагонах, по которым пассажиры могут оставлять комментарии и жалобы повреждены, по ним невозможно перейти.
Оставить отзыв об условиях в поезде невозможно / Фото из телеграма Виталия Глаголы
