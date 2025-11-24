Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Що кажуть про умови перевезення в потязі Сянки – Ужгород?

На нелюдські умови перевезення нібито поскаржилися пасажири приміського поїзда №6541/6542 "Сянки – Ужгород. Поїзд їде приблизно три години й перевозить зокрема людей, які працюють в обласному центрі. Щодня пасажири користуються цим поїздом та вимушені терпіти критичні умови.

Укрзалізниця офіційного повідомлення щодо ситуації ще не надала, але в мережі повідомили, що вагони цього потягу холодні. Опалення нібито або не вмикають зовсім, або лише після сварок між персоналом та пасажирами.

Також у тамбур поїзда під час руху потрапляє сніг, що також дивує клієнтів залізниці.

У мережі показали, що в тамбурі поїзда Сянки – Ужгород лежить сніг: відео

Віталій Глагола пише, що описана проблема – зовсім не нова, але лише зараз про неї почали говорити в мережі та почався суспільний резонанс. 24 Канал намагається взяти коментар у представників Укрзалізниці.

Відомо також, що Укрзалізниця зняла з маршруту три рейси за цим напрямком, натомість залишивши лише один поїзд, що курсує вранці та ввечері.

До того ж QR-коди в вагонах, за якими пасажири можуть залишати коментарі та скарги пошкоджені, за ними неможливо перейти.



Залишити відгук про умови в потязі неможливо / Фото з телеграму Віталія Глаголи

Що відомо про оновлення для пасажирів Укрзалізниці?