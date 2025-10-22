Поездка за 1 тысячу гривен: цены на такси в Киеве взлетели из-за обстрелов
- 22 октября в Киеве цены на такси выросли из-за воздушной тревоги, в частности, поездка с левого на правый берег стоила до 1 070 гривен в Bolt.
- Рост цен объясняется остановкой наземного метро, что повышает спрос на такси, а попытки ограничить тарифы законодательно не будут успешными.
Утром 22 октября поездки в Киеве значительно подорожали. Это, в частности, произошло из-за воздушной тревоги и угрозы обстрелов для столицы.
Как выросли цены на такси в Киеве 22 октября?
Цены на такси выросли 22 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы "Киев-инфо" и "Киевский движ".
Смотрите также Из-за вражеской атаки ввели аварийные и экстренные отключения: какая ситуация со светом в Украине
По данным каналов, около 8:30 утра добраться с левого на правый берег на такси службы Bolt можно было минимум за 1 070 гривен на авто "Комфорт". Зато поездка на авто класса "Бизнес" стоила уже 1 319 гривен.
Служба Uklon предлагала несколько более низкие цены на такси, однако все же слишком высокие – 840 гривен на авто класса "Стандарт".
Почему во время тревог и обстрелов растут цены на такси?
Причину роста цен можно объяснить, пишет 24 Канал со ссылкой на экономиста Олега Пендзина.
Дело в том, что останавливается движение всего наземного метро. Поэтому спрос на поездки растет. Соответственно, что и количество доступного транспорта уменьшается.
Олег Пендзин объяснил, что общественный транспорт во время тревог продолжает курсировать и не повышает цены. Так государство обеспечивает перевозки обычным коммунальным транспортом.
Такси – это роскошь. Пользуйтесь альтернативным транспортом,
– сказал Пендзин.
Он также добавил: любые попытки законодательно ограничить тарифы на такси во время тревог не завершатся успехом. Более того, подобные ситуации могут повлечь судебные иски.
Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов предоставил такое объяснение: популярные сервисы вроде Bolt, Uber или Uklon – это райдшеринговые платформы (то есть сервисы совместных поездок). Они не имеют фиксированных тарифов, а автоматически определяют стоимость поездки. Она зависит от спроса и предложения.
Что известно об атаке 22 октября?
Из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, что повлекло задержки и изменения маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы и №793/794 Черкассы – Киев задерживаются до 2 и 1 часа соответственно.
Ночью 22 октября взрывы прогремели в Днепре, Измаиле и Запорожье. Враг атакует баллистикой и дронами. А утром слышали взрывы в Киеве, Кременчуге и Полтаве.
По данным Минэнерго, по состоянию на 08:30 22 октября, в большинстве областей Украины введены аварийные отключения. Последствия атаки начали ликвидировать энергетики там, где это позволяет ситуация с безопасностью.