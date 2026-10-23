Мобільний зв'язок для пенсіонерів: відомий оператор пропонує тариф за спецціною

Vodafone пропонує абонентам тариф із фіксованою абонплатою 200 гривень на місяць. Проте підключити його зможуть не всі: оператор встановив вікові обмеження та додаткові умови.

Хто може підключити найдешевший тариф Vodafone

Знижена ціна на мобільний тариф доступна для підключення до 31 жовтня 2026 року, повідомляє Vodafone.

Головна перевага пропозиції – можливість зафіксувати вартість мобільного зв'язку на 12 місяців. Абонентська плата становить 200 гривень на місяць і не змінюватиметься протягом року після підключення.

Тариф оформлюють на контрактній основі в межах Flexx GO. Також можна перейти до Vodafone зі своїм номером завдяки послузі перенесення мобільного номера (MNP). Скористатися акцією можна за таких умов:

абоненту має виповнитися 55 років;

потрібно подати заявку на перенесення номера до Vodafone;

необхідно укласти контракт і поповнити рахунок на 200 гривень;

пропозиція доступна лише один раз.

Після виконання цих умов тариф активується автоматично. Під час оформлення оператор перевіряє, чи відповідає абонент віковим вимогам.

Які тарифи для пенсіонерів пропонують Київстар і lifecell

Інші мобільні оператори також мають спеціальні тарифи для пенсіонерів. Вони відрізняються вартістю, наповненням пакетів і вимогами до підключення.

1. Київстар: тариф за 220 гривень

У Київстарі для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю доступний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Підключити його можна в магазині оператора після пред'явлення необхідних документів або за допомогою Дії.

За 220 гривень на місяць абоненти отримують:

10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні в роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

100 хвилин для дзвінків по Україні;

100 SMS;

доступ до "Київстар ТБ Легкий";

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

2. lifecell: тариф "Турбота" за 190 гривень

У lifecell абонентам віком від 55 років доступний тариф "Турбота" за 190 гривень на місяць.

До пакета входять:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

1000 хвилин для розмов по Україні;

безлімітний доступ до низки застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger та X.

Окрема перевага тарифу – зафіксована вартість. За умовами пропозиції, ціна не змінюватиметься до 31 грудня 2027 року, навіть якщо оператор переглядатиме вартість інших тарифів.



