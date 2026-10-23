Мобільний зв'язок для пенсіонерів: відомий оператор пропонує тариф за спецціною

Хто може підключити найдешевший тариф Vodafone

Знижена ціна на мобільний тариф доступна для підключення до 31 жовтня 2026 року, повідомляє Vodafone.

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Головна перевага пропозиції – можливість зафіксувати вартість мобільного зв'язку на 12 місяців. Абонентська плата становить 200 гривень на місяць і не змінюватиметься протягом року після підключення.

Тариф оформлюють на контрактній основі в межах Flexx GO. Також можна перейти до Vodafone зі своїм номером завдяки послузі перенесення мобільного номера (MNP). Скористатися акцією можна за таких умов:

абоненту має виповнитися 55 років;

потрібно подати заявку на перенесення номера до Vodafone;

необхідно укласти контракт і поповнити рахунок на 200 гривень;

пропозиція доступна лише один раз.

Після виконання цих умов тариф активується автоматично. Під час оформлення оператор перевіряє, чи відповідає абонент віковим вимогам.

Які тарифи для пенсіонерів пропонують Київстар і lifecell

Інші мобільні оператори також мають спеціальні тарифи для пенсіонерів. Вони відрізняються вартістю, наповненням пакетів і вимогами до підключення.

1. Київстар: тариф за 220 гривень

У Київстарі для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю доступний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Підключити його можна в магазині оператора після пред'явлення необхідних документів або за допомогою Дії.

За 220 гривень на місяць абоненти отримують:

10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні в роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

100 хвилин для дзвінків по Україні;

100 SMS;

доступ до "Київстар ТБ Легкий";

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

2. lifecell: тариф "Турбота" за 190 гривень

У lifecell абонентам віком від 55 років доступний тариф "Турбота" за 190 гривень на місяць.

До пакета входять:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

1000 хвилин для розмов по Україні;

безлімітний доступ до низки застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger та X.

Окрема перевага тарифу – зафіксована вартість. За умовами пропозиції, ціна не змінюватиметься до 31 грудня 2027 року, навіть якщо оператор переглядатиме вартість інших тарифів.