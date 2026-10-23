Мобильная связь для пенсионеров: известный оператор предлагает тариф по специальной цене

Известный оператор предлагает тариф для пенсионеров / Pexels
Vodafone предлагает абонентам тариф с фиксированной абонентской платой в размере 200 гривен в месяц. Однако подключиться к нему смогут не все: оператор установил возрастные ограничения и дополнительные условия.
Кто может подключиться к самому дешевому тарифу Vodafone
Сниженная цена на мобильный тариф доступна для подключения до 31 октября 2026 года, сообщает Vodafone.
Главное преимущество предложения – возможность зафиксировать стоимость мобильной связи на 12 месяцев. Абонентская плата составляет 200 гривен в месяц и не будет меняться в течение года после подключения.
Тариф оформляется на контрактной основе в рамках Flexx GO. Также можно перейти в Vodafone со своим номером благодаря услуге переноса мобильного номера (MNP). Воспользоваться акцией можно при таких условиях:
- абоненту должно исполниться 55 лет;
- необходимо подать заявку на перенос номера в Vodafone;
- необходимо заключить договор и пополнить счет на 200 гривен;
- предложение доступно только один раз.
После выполнения этих условий тариф активируется автоматически. При оформлении оператор проверяет, соответствует ли абонент возрастным требованиям.
Какие тарифы для пенсионеров предлагают "Киевстар" и lifecell
Другие мобильные операторы также предлагают специальные тарифы для пенсионеров. Они отличаются стоимостью, наполнением пакетов и требованиями к подключению.
1. Киевстар: тариф за 220 гривен
В "Киевстаре" для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью доступен тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Подключить его можно в магазине оператора после предъявления необходимых документов или с помощью приложения "Дія".
За 220 гривен в месяц абоненты получают:
- 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге;
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 100 минут для звонков по Украине;
- 100 SMS;
- доступ к "Киевстар ТВ Легкий";
- домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
2. lifecell: тариф "Турбота" за 190 гривен
В lifecell абонентам в возрасте от 55 лет доступен тариф "Турбота" за 190 гривен в месяц.
В пакет входят:
- 20 ГБ мобильного интернета;
- безлимитные звонки в сети lifecell;
- 1000 минут для разговоров по Украине;
- безлимитный доступ к ряду приложений, в частности YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X.
Отдельное преимущество тарифа – фиксированная стоимость. По условиям предложения цена не будет меняться до 31 декабря 2027 года, даже если оператор будет пересматривать стоимость других тарифов.
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