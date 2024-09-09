Скільки платить бізнес за електроенергію у 2024 році

З 1 червня для підприємців суттєво підвищили тариф на електроенергію, який зріс більш ніж удвічі. Скільки нині платить за світло бізнес, читайте далі.

Ціни світла для підприємців

У вечірні години пік тарифи зросли на 20%, а в нічний час ціни підвищилися більш ніж удвічі. При цьому, мінімальна гранична ціна становить 10 гривень за мегават-годину.

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Максимальні граничні тарифи розподілені наступним чином:

З 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;

З 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;

З 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину.

Водночас ціни на балансуючому ринку дещо інші. Нині вони становлять: