Бізнесу приготуватися: ціни на електроенергію зростуть

З 1 листопада в Україні можливо зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу. На це є кілька очевидних причин.

Електроенергія для бізнесу

Ще наприкінці вересня у НКРЕКП оголосили, що можливо підвищать тарифи на електроенергію для бізнесу. Таке рішення можу бути зумовлений:

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зниженням ринку збалансування енергосистеми;

необхідністю забезпечення ліквідності після атак на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо! Запропоновано підвищити тарифи на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобовому ринку, а також сприяти вирівнюванню цін на імпорт електроенергії.

Відповідно можуть встановити граничні ціни на ринку на наступну добу та на внутрішньодобовому ринку для періоду з 11:00 до 17:00 (5,6 тисячі гривень за мегават-годину), а на рівні ранкового піка – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину.

Ситуація така:

1 жовтня регулятор затвердив проєкт постанови НКРЕКП щодо граничних цін на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому та балансувальному ринку, ініціювавши процедуру перегляду граничних цін у цих сегментах.

9 жовтня відбулися відкриті обговорення, щоб всі зацікавлені учасники ринку могли висловити свої пропозиції та зауваження. Про результати цих обговорень НКРЕКП наразі не повідомляла.

Як виглядатимуть граничні ціни

з 00:00 до 07:00 – 5,6 тисячі гривень за мегават-годину (незмінно);

з 07:00 до 17:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (раніше з 07:00 до 11:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину, з 11:00 до 17:00 – 5,6 тисячі гривень за мегават-годину);

з 17:00 до 23:00 – 9 тисяч гривень за мегават-годину (також незмінно);

з 23:00 до 24:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (незмінно).

Зауважте! Мінімальний граничний тариф залишиться на рівні 10 гривень за мегават-годину.





